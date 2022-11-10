Разин назвал командной победу «Северстали» над «Нефтехимиком» в КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал комментарий после победы своей комаеды над «Нефтехимиком» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Сегодняшняя игра не была нашей лучшей игрой. Сыграли дисциплинированно, надежно, строго. Хорошая командная победа», - приводит слова специалиста пресс-служба череповецкого клуба.
«Северсталь» с 29 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке Востока, имея в своем активе 23 очка.
В следующем матче «Северсталь» отправится в гости к «Локомотиву» (14 ноября), а «Нефтехимик» сыграет на выезде с «Куньлунем» (12 ноября).
источник: ХК «Северсталь»