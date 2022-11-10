Тренер «Нефтехимика» Леонтьев о поражении от «Северстали»: Мне не в чем упрекнуть ребят

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев назвал причины поражения своей команды от череповецкой «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Куча нереализованных моментов с нашей стороны плюс невзрачная игра в неравных составах. Это и решило в первом периоде, как оказалось, исход всего матча. Мне не в чем упрекнуть ребят, было желание, но в некоторых моментах нужно играть попроще, не надо лишние пасы давать, а нужно по-игроцки, по логике вещей – есть момент, надо бросать.

Хорошие до этого матчи провели, но соперник был побыстрее, поудачливее. Не считаю, что надо ссылаться на эмоции, календарь, усталость, переезды или другие факторы. Надо выходить и в каждом матче доказывать, что ты лучший», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу череповецкого клуба. В составе хозяев отличились Руслан Абросимов, Александр Петунин и Давид Думбадзе.

Таким образом, «Северсталь» с 29 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке Востока, имея в своем активе 23 очка.

В следующем матче «Северсталь» отправится в гости к «Локомотиву» (14 ноября), а «Нефтехимик» сыграет на выезде с «Куньлунем» (12 ноября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» – «Нефтехимик» – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Абросимов (Иванцов, Пилипенко), 9:49

2:0 – Петунин (Суворов), 16:28

3:0 – Думбадзе (Лишка), 58:55.