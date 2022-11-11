Хет-трик Свечникова помог «Каролине» разгромить «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Эдмонтон» со счетом 7:2.

Лучшим игроком матча был признан Андрей Свечников, сделавший хет-трик (голы на 20-й, 31-й и 56-й минутах). Также за «ураганов» забивали» Брент Бернс в большинстве (26), Джордан Стаал (40), Джордан Мартинук (55) и Йеспер Фаст (58).

У «нефтяников» шайбы забрасывали Зак Хаймен в большинстве (28) и Коннор Макдэвид (48).

Российский вратарь «Эдмонтона» Петр Кочетков отбил 20 из 22 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

Таким образом, «Харрикейнз» набрали 19 очков и поднялись на второе место в Столичном дивизионе. «Ойлерз» с 16 очками четвертые в Тихоокеанском дивизионе.

13 ноября «Эдмонтон» сыграет в гостях против «Флориды», а «Каролина» в этот же день проведет выездную встречу с «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» - «Эдмонтон Ойлерз» - 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)

Голы:

1:0 – Свечников (Ахо, Терявяйнен), 19:40

2:0 – Бернс (Терявяйнен, Нечас), 25:58 (Бол.)

2:1 – Хайман (Макдэвид, Драйзайтль), 27:25 (Бол.)

3:1 – Свечников (Нечас), 30:24

4:1 – Стаал (Слэвин, Мартинук), 39:59

4:2 – Макдэвид (Кулак, Бэрри), 47:26

5:2 – Мартинук (Фаст, Шей), 54:27

6:2 – Свечников (де Хаан, Ахо), 55:49

7:2 – Фаст, 57:42

Вратари: Кочетков 20/22 – Кэмпбелл 25/32.