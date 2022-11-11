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Свечников после победы над «Эдмонтоном» оценил свою 100-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Каролины» отличился в матче регулярного чемпионата.
11 ноября 2022 10:14

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников дал комментарий после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2).

«Это особенное чувство - играть дома и забить здесь свой 100-й гол. Это было просто потрясающе. До этого у нас было несколько тяжёлых матчей, сегодня же мы смогли показать себя. „Каролина“ показала хорошую игру», - приводит слова Свечникова официальный сайт «Харрикейнз».

22-летний россиянин в текущем регулярном сезоне провёл 14 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал шесть голевых передач. Всего за карьеру на данный момент у Свечникова 297 матчей в НХЛ, в которых он набрал 226 (100+126) очков.

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