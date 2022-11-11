Купцов - о поражении от «Северстали»: Счет не по игре, не наиграли мы на 0:3

Нападающий «Нефтехимика» Сергей Купцов дал комментарий после поражения своей команды от «Северстали» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Против топ-клубов показали хорошую игру, а сегодня похуже сыграли. На каждую игру выходим, как на последний бой, стараемся из себя максимум выжать», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» с 29 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке Востока, имея в своем активе 23 очка.

В следующем матче «Северсталь» отправится в гости к «Локомотиву» (14 ноября), а «Нефтехимик» сыграет на выезде с «Куньлунем» (12 ноября).