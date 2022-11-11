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«Металлург» не дал тренеру «Барыса» Скабелке отпраздновать победой свой юбилей в КХЛ

В серии буллитов хозяева льда оказались точнее.
11 ноября 2022 19:42
автор: Александр Евграфов

«Металлург» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Основное время игры завершилось вничью – 2:2. Гости открыли счет стараниями Нельсона Ножье (24-я минута), а затем удвоили его шайбой Джереми Бракко (29). Хозяева смогли отыграться. Отличились Павел Акользин (32), забросивший шайбу в меньшинстве, и Филипп Майе (36). Овертайм не выявил победителя. А в серии буллитов точнее оказался «Металлург». Победная шайба на счету Егора Яковлева.

Этот матч был 500-м в тренерской карьере наставника «Барыса» Андрея Скабелки.

«Металлург», прервавший четырехматчевую серию поражений, набрал 39 очков и вышел на второе место в Восточной конференции. У «Барыса» 26 очков и девятая позиция. Казахстанский клуб в шаге от зоны плей-офф на Востоке.

Следующую игру «Барыс» проведет в Уфе против «Салавата Юлаева» 13 ноября, а «Металлург» 15 ноября дома сыграет с «Сибирью».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Астана) – 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

Голы:

0:1 – Ножье (Луис, Вей), 23:01

0:2 – Бракко (Ножье, Бекетаев), 28:14

1:2 – Акользин (Неколенко), 31:59 (в меньшинстве)

2:2 – Майе (Коростелев, Лайпсик), 35:40

3:2 – Яковлев (буллит)

Вратари: Паскуале - Гудачек

источник: «Советский спорт»
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