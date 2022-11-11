«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду», но остался лидером Восточной конференции

«Салават Юлаев» в серии буллитов проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Первая шайба, записанная на игрока «Авангарда» Владимира Брюквина, была заброшена рукой в собственные ворота защитником хозяев Михаилом Науменковым (22-я минута). Хозяева отыгрались стараниями Сергея Шмелева (27), но под занавес второго периода вновь пропустили. Отличился Зият Пайгин (39).

В третьем периоде «Салавату Юлаеву» удалось забросить две шайбы за 30 секунд. Это сделали Александр Кадейкин (54) и Павел Коледов (55). За 101 секунду до финальной сирены Корбэн Найт сравнял счет и перевел матч в овертайм. В серии буллитов точнее победная шайба на счету Рида Буше.

«Салават Юлаев», набрав 40 очков, сохранил лидерство на Востоке, у «Авангарда» 33 очка и шестое место в той же конференции.

В следующем матче 13 ноября «Авангард» встретится в Казани с «Ак Барсом», а «Салават Юлаев» в Уфе примет «Барыс».

КХЛ

Регулярный чемпионат.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 3:4Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1).

Голы:

0:1 – Брюквин

1:1 – Шмелев (Кадейкин, Науменков), 26:58

1:2 – Пайгин (Толчинский, Найт), 38:58

2:2 – Кадейкин (Кузьмин, Шмелев), 53:32

3:2 – Коледов (Кулемин, Хмелевский), 54:04

3:3 – Найт (Буше), 58:19

3:4 – Буше (буллит)

Вратари: Ежов - Демченко