«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду», но остался лидером Восточной конференции

«Салават Юлаев» в серии буллитов проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
Первая шайба, записанная на игрока «Авангарда» Владимира Брюквина, была заброшена рукой в собственные ворота защитником хозяев Михаилом Науменковым (22-я минута). Хозяева отыгрались стараниями Сергея Шмелева (27), но под занавес второго периода вновь пропустили. Отличился Зият Пайгин (39).
В третьем периоде «Салавату Юлаеву» удалось забросить две шайбы за 30 секунд. Это сделали Александр Кадейкин (54) и Павел Коледов (55). За 101 секунду до финальной сирены Корбэн Найт сравнял счет и перевел матч в овертайм. В серии буллитов точнее победная шайба на счету Рида Буше.
«Салават Юлаев», набрав 40 очков, сохранил лидерство на Востоке, у «Авангарда» 33 очка и шестое место в той же конференции.
В следующем матче 13 ноября «Авангард» встретится в Казани с «Ак Барсом», а «Салават Юлаев» в Уфе примет «Барыс».
КХЛ
Регулярный чемпионат.
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 3:4Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1).
Голы:
0:1 – Брюквин
1:1 – Шмелев (Кадейкин, Науменков), 26:58
1:2 – Пайгин (Толчинский, Найт), 38:58
2:2 – Кадейкин (Кузьмин, Шмелев), 53:32
3:2 – Коледов (Кулемин, Хмелевский), 54:04
3:3 – Найт (Буше), 58:19
3:4 – Буше (буллит)
Вратари: Ежов - Демченко