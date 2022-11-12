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«Питтсбург» обыграл «Торонто», Малкин набрал 2 очка

Российский нападающий довел количество своих голов в НХЛ до 450.
12 ноября 2022 08:11
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» – «Питтсбург» завершился в пользу гостей – 4:2.

В составе победителей по шайбе забросили Брок Макгинн, Джейсон Цукер, Джейк Гюнцель, а также российский нападающий Евгений Малкин, который также отметился голевой передачей. У проигравших отличились Зак Астон-Риз и Вильям Нюландер.

К слову, российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов пропустил встречу из-за травмы.

Таким образом, «пингвины» одержали вторую победу кряду, а «Мэйпл Лифс» потерпел второе поражение подряд.

13 ноября «Питтсбург» сыграет с «Монреалем», а «Торонто» в тот же день встретится с «Ванкувером».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Питтсбург» – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы:

1:0 – 14 Астон-Риз (Кемпф, Мальгин)

1:1 – 20 Малкин (Руэдел)

1:2 – 22 Цукер (Петтерссон, Малкин)

2:2 – 38 В. Нюландер (Марнер, Райлли)

2:3 – 42 Макгинн (Хейнен)

2:4 – 60 Генцел (Кросби)

Вратари: Кельгрен 19/22 – ДеСмит 28/30.

источник: «Советский спорт»
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