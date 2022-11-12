Три очка Барабанова и Свечникова принесли «Сан-Хосе» победу над «Далласом»

«Когда еще прерывать черную серию, если не в матче с ЦСКА?!» Вратарь «Спартака» — о своих подвигах в дерби

Голкипер красно-белых Алексей Красиков отразил 43 из 44 бросков армейцев и внес огромный вклад в сенсационную победу своей команды в столичном дерби КХЛ (2:1).