Три очка Барабанова и Свечникова принесли «Сан-Хосе» победу над «Далласом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде нанес поражение «Даллас Старз».
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых отличились Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимо Майер, Логан Кутюр и Томаш Гертл.
Хозяева ответили дублем Джейми Бенна, а также шайбами Роопе Хинтца и Джо Павелски.
«Акулы» набрали 11 очков и расположились на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Звезды» с 17 очками занимают четвертое место.
источник: «Советский спорт»