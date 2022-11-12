Ассисты Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу-Бэй»

Хоккеисты «Вашингтона» нанесли поражение игрокам «Тампы» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1.
Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Также ассист отдал его соотечественник и партнер по команде, форвард Евгений Кузнецов.
Нападающий «молний» Никита Кучеров покинул лед с показателем полезности «-3», а защитники «Лайтнинг» Владислав Наместников и Михаил Сергачев – с «-2». Наконец, вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков из 24.
Таким образом, «Кэпиталз» выиграли второй матч из последних трех, а «Тампа» потерпела второе поражение кряду.
14 ноября команды сыграют еще раз: матч пройдет на домашней арене «молний» и начнется в 3.00 по московскому времени.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон»– «Тампа-Бэй» – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы:
1:0 – 11 Манта (Эллер)
2:0 – 28 Милано (Карлсон)
3:0 – 35 Протас (Фегервары, Дженсен)
4:0 – 45 Шири (Милано, Манта)
4:1 – 53 Пербикс (Коул, Бельмар)
5:1 – 58 Милано (Овечкин, Кузнецов)
Вратари: Кюмпер 28/29 – Ан. Василевский 19/24.