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Ассисты Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу-Бэй»

Встреча завершилась со счетом 5:1.
12 ноября 2022 08:41
автор: Артур Гичунцев

Хоккеисты «Вашингтона» нанесли поражение игрокам «Тампы» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Также ассист отдал его соотечественник и партнер по команде, форвард Евгений Кузнецов.

Нападающий «молний» Никита Кучеров покинул лед с показателем полезности «-3», а защитники «Лайтнинг» Владислав Наместников и Михаил Сергачев – с «-2». Наконец, вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков из 24.

Таким образом, «Кэпиталз» выиграли второй матч из последних трех, а «Тампа» потерпела второе поражение кряду.

14 ноября команды сыграют еще раз: матч пройдет на домашней арене «молний» и начнется в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон»– «Тампа-Бэй» – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 – 11 Манта (Эллер)

2:0 – 28 Милано (Карлсон)

3:0 – 35 Протас (Фегервары, Дженсен)

4:0 – 45 Шири (Милано, Манта)

4:1 – 53 Пербикс (Коул, Бельмар)

5:1 – 58 Милано (Овечкин, Кузнецов)

Вратари: Кюмпер 28/29 – Ан. Василевский 19/24.

источник: «Советский спорт»
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