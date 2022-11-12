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Малкин стал третьей звездой дня игрового дня НХЛ

Россиянин забросил 450-ю шайбу в заокеанской карьере
12 ноября 2022 10:56
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает сайт НХЛ, лучшим игроком дня стал вратарь «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флери, который помог своей команде обыграть с сухим счетом «Сиэтл» (1:0). Второй звездой стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Сонни Милано, оформивший дубль и отдавший одну передачу в игре с «Тампой» (5:1).

Напомним, во встрече с «Торонто», завершившемся победой «пингвинов» со счетом 4:2, Малкин забил гол и сделал результативную передачу. Он стал четвертым россиянином, забросившим 450 шайб в НХЛ, а также третьим европейским центрфорвардом в истории лиги, перешагнувшим этот рубеж. Больше забили только Сергей Федоров (483) и Матс Сундин (564).

источник: «Советский спорт»
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