Малкин стал третьей звездой дня игрового дня НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает сайт НХЛ, лучшим игроком дня стал вратарь «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флери, который помог своей команде обыграть с сухим счетом «Сиэтл» (1:0). Второй звездой стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Сонни Милано, оформивший дубль и отдавший одну передачу в игре с «Тампой» (5:1).

Напомним, во встрече с «Торонто», завершившемся победой «пингвинов» со счетом 4:2, Малкин забил гол и сделал результативную передачу. Он стал четвертым россиянином, забросившим 450 шайб в НХЛ, а также третьим европейским центрфорвардом в истории лиги, перешагнувшим этот рубеж. Больше забили только Сергей Федоров (483) и Матс Сундин (564).