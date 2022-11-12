Малкин прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею и недопуск сборной России

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на перенос Кубка мира на 2025 год, а также оценил тот факт, что сборную страны не хотят допускать к участию в турнире.

«Я не знаю, почему принято такое решение, но мы должны играть на Кубке мира. Это же спорт. Если мы говорим о лучших игроках, то сборная России – одна из лучших, ведь у нас отличные хоккеисты. Если мы выступаем в НХЛ, то почему не можем сыграть на Кубке мира?» – приводит слова Малкина The Athletic.

Ранее ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявили о переносе Кубка мира по хоккею 2024 года. Ряд европейских национальных федерация выступили категорически против участия сборной России.