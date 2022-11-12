«Адмирал» выиграл второй матч подряд всухую у «Трактора»

Владивостокский «Адмирал» выиграл второй матч подряд у челябинского «Трактора» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Второй матч подряд за три дня челябинским хоккеистам не удалось забросить шайбу во Владивостоке.

Единственная шайба в матче на счету хоккеиста «Адмирала» Артема Гареева (43-я минута).

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков третий раз в сезоне сыграл «на ноль», отразив 33 броска в свои ворота.

«Адмирал» завершил четырехматчевую домашнюю серию со 100% результатов, выиграв помимо двух раз у «Трактора», еще у «Динамо» и СКА. «Моряки» набрали 38 очков и занимают четвертую строчку в Восточной конференции, у «Трактора» 27 и он замыкает зону плей-офф на Востоке, находясь на восьмом месте.

В следующий раз «Адмирал» сыграет 15 ноября в Москве против ЦСКА, а «Трактор» днем ранее ждет гостевой матч в Хабаровске с «Амуром».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – Трактор (Челябинск) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол:

1:0 – Гареев, 42:52

Вратари: Серебряков - Проскуряков