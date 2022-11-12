Тренер «Трактора» Гатиятулин: Надо забивать. Без голов не выиграть

Кто вытащит счастливый билет в «группе смерти» с двумя русскими и Джоковичем? Расклады на Итоговый турнир года

В воскресенье 13 ноября в Турине начинается итоговый турнир сезона-2022. В нем, как обычно, примут участие только восемь сильнейших теннисистов планеты.