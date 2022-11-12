Тренер «Трактора» Гатиятулин: Надо забивать. Без голов не выиграть

Челябинский «Трактор» проиграл второй матч подряд владивостокскому «Адмиралу». В обоих играх гостям не удалось забросить ни одной шайбы.
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин считает, что причина в концентрации игроков.
«Без голов никак не выиграть. «Трактор» не забивает восемь периодов? Возможно, причина в концентрации. Создаём неплохие моменты, но не попадаем в пустые ворота. Через работу переломим этим моменты. Вся проблема в реализации. Надо ещё упорнее работать и концентрироваться на нападении», - цитирует Гатиятулина сайт КХЛ.
«Трактор» набрал 27 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции.