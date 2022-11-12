«Автомобилист» выиграл у «Витязя» и возглавил Восточную конференцию

«Автомобилист» выиграл у подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Балашихе завершилась победой гостей со счетом 4:1.

У победителей дублем отметился лучший бомбардир лиги Брукс Мэйсек (12-я и 52-я минута), Даниил Романцев (32) и Олег Ли (60). У хозяев площадки шайба на счету Виталий Попова (35).

«Автомобилист» по набранным очкам сравнялся с «Салаватом Юлаевым» (у обеих команд по 40), но за счет дополнительных показателей стал лидером Восточной конференции. «Витязь» с 32 очками занимает седьмое место в Западной конференции.

Следующую игру «Витязь» проведет 14 ноября в Балашихе против нижнекамского «Нефтехимика», а «Автомобилист» днем позже сыграет дома с «Барысом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) – «Автомобилист» (Екатеринбург) - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы:

0:1 – Мэйсек (Да Коста, Эберт), 11:21

0:2 – Романцев (Трямкин, Белоусов), 31:38

1:2 – Попов (Абросимов), 34:51

1:3 – Мэйсек (Кузнецов, Эберт), 51:52.

1:4 – Ли (да Коста, Хрипунов), 59:17 (в пустые ворота).

Вратари: Шикин - Бобков