СКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Санкт-петербургский СКА потерпел третье поражение подряд во время своего дальневосточного турне. В третьем матче армейцы проиграли новосибирской «Сибири» со счетом 2:3.

В составе «Сибири» шайбы на счету Михала Чайковски (13-я минута), Владимира Бутузова (33) и Валентина Пьянова (39). У гостей отличились Никита Гусев (21) и Дамир Жафяров (25).

Несмотря на то, что СКА возвращается с трех гостевых матчей, завоевав одно очко за поражение в овертайме от «Амура», он продолжает удерживать лидерство на Западе, имея в активе 52 очка. «Сибирь» с 37 очками занимает пятое место в Восточной конференции.

«Сибирь» 15 ноября сыграет на выезде с «Металлургом», а СКА в тот же день в Санкт-Петербурге примут минское «Динамо».

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«Сибирь» (Новосибирская область) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы:

1:0 – Чайковски (Бутузов, Мерфи), 12:39

1:1 – Гусев (Никишин, Фальковски), 20:44

1:2 – Жафяров (Воробьев, Хайруллин), 24:47

2:2 – Бутузов (Пьянов, Бек), 32:30 (бол.)

3:2 – Пьянов (Шаров), 38:34

Вратари: Костин-Самонов, Иванов (с 40:00).