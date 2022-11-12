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Тамбиев прокомментировал итог матча с «Трактором»

«Адмирал» обыграл своего соперника со счетом 1:0.
12 ноября 2022 16:39

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:0).

«Тяжелый матч. Игры, которые идут через день с одним и тем же соперником, имеют под собой подоплеку плей-офф. Здесь очень важно сохранить правильность игры и системы», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

«Адмирал» завершил четырехматчевую домашнюю серию со 100% результатов, выиграв помимо двух раз у «Трактора», еще у «Динамо» и СКА. «Моряки» набрали 38 очков и занимают четвертую строчку в Восточной конференции, у «Трактора» 27 и он замыкает зону плей-офф на Востоке, находясь на восьмом месте.

В следующий раз «Адмирал» сыграет 15 ноября в Москве против ЦСКА, а «Трактор» днем ранее ждет гостевой матч в Хабаровске с «Амуром».

источник: КХЛ
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