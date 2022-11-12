Ротенберг - о поражении от «Сибири»: Для СКА это была лучшая игра по восточному турне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение команды от «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).

«Отличная боевая игра, «Сибирь» - сильный соперник. Хорошо подготовились. Для нас это лучшая игра по восточному турне с точки зрения содержания и самоотдачи», - приводит слова специалиста пресс-служба СКА.

В составе «Сибири» шайбы на счету Михала Чайковски (13-я минута), Владимира Бутузова (33) и Валентина Пьянова (39). У гостей отличились Никита Гусев (21) и Дамир Жафяров (25).

Несмотря на то, что СКА возвращается с трех гостевых матчей, завоевав одно очко за поражение в овертайме от «Амура», он продолжает удерживать лидерство на Западе, имея в активе 52 очка. «Сибирь» с 37 очками занимает пятое место в Восточной конференции.

«Сибирь» 15 ноября сыграет на выезде с «Металлургом», а СКА в тот же день в Санкт-Петербурге примут минское «Динамо».