Дубли Гончарука и Дарьина помогли «Торпедо» обыграть «Сочи» в матче КХЛ

«Торпедо» на выезде оказалось сильнее «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу нижегородского клуба.
В составе гостей дубли оформили Сергей Гончарук и Александр Дарьин. Также один раз отличился Антон Сизов.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Даниила Авершина, Дмитрия Завгороднего и Федора Крощинского.
Таким образом, «Торпедо» с 37 очками поднялось на четвертую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Сочи» находится на 11-й строчке, имея в своем активе 13 очков.
В следующем матче «Торпедо» отправится в гости к «Куньлуню» (14 ноября), а «Сочи» сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева» (15 ноября).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» – «Торпедо» – 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)
Голы:
0:1 – Сизов (Ларионов, Гончарук), 15:33
0:2 – Гончарук (Ларионов, Кручинин), 25:35
0:3 – Дарьин (Ларионов, Марин), 31:37
1:3 – Авершин (Ярулин, Попов), 35:06
1:4 – Гончарук (Коваленко, Кручинин), 38:08
2:4 – Завгородний (Бабенко, Гараев), 38:33
2:5 – Дарьин (Ларионов), 46:01
3:5 – Крощинский (Александров, Хафизов), 48:09