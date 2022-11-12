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Хет-трик Ипа принес волевую победу «Куньлунь Ред Стар» над «Нефтехимиком»

Команды забросили в матче одиннадцать шайб, пять из которых в третьем периоде и только в одни ворота.
12 ноября 2022 19:29
автор: Александр Евграфов

«Куньлунь Ред Стар» победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Мытищах завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев льда.

У китайской команды хет-триком отметился Брэндон Ип (24, 57 и 58 минута), который и принес волевую победу. Счет в матче открыли гости, забросив две шайбы, которые на счету Анселя Галимова (5), Энтони Камары (15). Хозяевам удалось сравнять счет стараниями Клиффорда Пу (24-я минута), но вскоре гости вновь довели свое преимущество до двух шайб. Отличились Максим Гончаров (28) и Андрей Чивилев (37).

Третий период остался за хозяевами льда. Джек Родуолд (45), Бретт Поллок (47, большинство) и дважды Брэндон Ип, который сначала реализовал численное преимущество, а затем забросил шайбу в пустые ворота, будучи в меньшинстве, принеся победу «Куньлуню». Последняя шайба в матче, заброшенная за четыре секунды до финальной сирены, на счету Райана Спроула.

«Куньлунь Ред Стар» набрал 25 очков, но остался на 10-м месте в Западной конференции, у «Нефтехимика» 23 очка и он замыкает таблицу Востока.

Следующую игру «Куньлунь» проведет 14 ноября в Мытищах на своем льду с «Торпедо», а «Нефтехимик» сыграет в Балашихе с «Витязем»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 7:4 (0:2, 2:2, 5:0)

Голы:

0:1 – Галимов (Лещенко), 04:28

0:2 – Камара (Овитю, Порядин), 14:23 (бол.)

1:2 – Ип (Родуолд, Поллок), 23:07

2:2 – Пу (Лесли), 23:59

2:3 – Гончаров (Белозеров, Назаров), 27:10

2:4 – Чивилев (Лещенко, Федотов), 36:17

3:4 – Родуолд (Вон, Лесли), 44:32

4:4 – Поллок (Пу), 46:26 (бол.)

5:4 – Ип (Лесли, Родуолд), 56:58

6:4 – Ип, 57:58 (в пустые ворота)

7:4 – Спроул (Сомерби), 59:56.

Вратари: Смит-Тихомиров

источник: «Советский спорт»
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Хет-трик Ипа принес волевую победу «Куньлунь Ред Стар» над «Нефтехимиком»
Команды забросили в матче одиннадцать шайб, пять из которых в третьем периоде и только в одни ворота.
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