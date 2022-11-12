Тренер «Куньлуня» назвал американскими горками матч с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Куньлунь Ред Старз» Грэг Айрлэнд прокомментировал победу своих подопечных над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В Северной Америке мы называем такие матчи «американскими горками». Очень много в игре было и плохих моментов, и хороших. В некоторых эпизодах мне очень понравилось, как действовали ребята. Мы начали неплохо, но потом получили очень много удалений, соперник этим воспользовался и реализовал свои моменты», - приводит слова специалиста пресс-служба китайского клуба.

Напомним, встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Куньлуня».

У китайской команды хет-триком отметился Брэндон Ип, который и принес волевую победу. Счет в матче открыли гости, забросив две шайбы, которые на счету Анселя Галимова, Энтони Камары. Хозяевам удалось сравнять счет стараниями Клиффорда Пу, но вскоре гости вновь довели свое преимущество до двух шайб. Отличились Максим Гончаров (28) и Андрей Чивилев.

Третий период остался за хозяевами льда. Джек Родуолд, Бретт Поллок и дважды Брэндон Ип, который сначала реализовал численное преимущество, а затем забросил шайбу в пустые ворота, будучи в меньшинстве, принеся победу «Куньлуню». Последняя шайба в матче, заброшенная за четыре секунды до финальной сирены, на счету Райана Спроула.

«Куньлунь Ред Стар» набрал 25 очков, но остался на 10-м месте в Западной конференции, у «Нефтехимика» 23 очка и он замыкает таблицу Востока.

Следующую игру «Куньлунь» проведет 14 ноября в Мытищах на своем льду с «Торпедо», а «Нефтехимик» сыграет в Балашихе с «Витязем»