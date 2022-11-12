World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Дебринкэта принес «Оттаве» победу над «Филадельфией»

«Сенаторы» забросили «летчикам» четыре шайбы.
12 ноября 2022 23:47
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде нанесла поражение «Филадельфии Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Алекс Дебринкэт, оба раза реализовавший большинство. Еще по одной шайбе забросили Томас Шабо и Тим Штюцле, поразивший уже пустые ворота в конце матча.

Хозяева ответили точным броском в исполнении Кевина Кейса.

«Сенаторы» набрали 13 очков, но остались на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Летчики» с 16 очками занимают десятое место.

Напомним, ранее стало известно о том, что владельцы «Оттавы» выставили клуб на продажу.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дубль Дебринкэта принес «Оттаве» победу над «Филадельфией»
«Сенаторы» забросили «летчикам» четыре шайбы.
12.11.2022 23:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Тренер «Куньлуня» назвал американскими горками матч с «Нефтехимиком»
Команды наколотили 11 шайб в ворота друг друга.
12.11.2022 21:04
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Хет-трик Ипа принес волевую победу «Куньлунь Ред Стар» над «Нефтехимиком»
Команды забросили в матче одиннадцать шайб, пять из которых в третьем периоде и только в одни ворота.
12.11.2022 19:29
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дубли Гончарука и Дарьина помогли «Торпедо» обыграть «Сочи» в матче КХЛ
Встреча прошла на стадионе «Большой».
12.11.2022 19:19
Хоккей
Ротенберг - о поражении от «Сибири»: Для СКА это была лучшая игра по восточному турне
Петербургский клуб уступил своему сопернику со счетом 2:3.
12.11.2022 17:47
Хоккей
Тамбиев прокомментировал итог матча с «Трактором»
«Адмирал» обыграл своего соперника со счетом 1:0.
12.11.2022 16:39
Хоккей
СКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ
Лидер Западной конференции возвращается из дальневосточного турне только с одним очком.
12.11.2022 15:55
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Автомобилист» выиграл у «Витязя» и возглавил Восточную конференцию
Команда из Екатеринбурга вышла на первую строчку за счет лучших дополнительных показателей.
12.11.2022 15:21
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Тренер «Трактора» Гатиятулин: Надо забивать. Без голов не выиграть
Челябинские хоккеисты два матча подряд не могут забросить соперникам ни одной шайбы.
12.11.2022 14:56
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Адмирал» выиграл второй матч подряд всухую у «Трактора»
Владивостокская команда продлила свою победную серию до пяти матчей.
12.11.2022 12:20
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Оценки ставить не буду, школу давно закончил». Георгий Джикия — о победе над «Локо» и итогах года для «Спартака»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Локомотивом» (2:1) в 17-м туре РПЛ похвалил Данила Пруцева и высказался о дерби и сезоне.
«Спартак» уснул или «Локо» поздно проснулся? Как красно-белые едва не отдали верную победу в дерби
В 17-м туре РПЛ железнодорожники проиграли на своем поле спартаковцам (1:2).
Чемпион промучился с аутсайдером больше часа! Как «Зенит» вырвал победу у «Торпедо»
В матче 17-го тура РПЛ автозаводцы в «Лужниках» проиграли сине-бело-голубым (0:2).
Ничья на троих! Как Туктамышева, Акатьева и Муравьева втиснулись в два балла на московском Гран-при
На четвертом этапе Гран-при России после короткой программы лидирует Елизавета Туктамышева. Она на 0,66 опережает Софью Акатьеву и на 1,81 – Софью Муравьеву.
Кто вытащит счастливый билет в «группе смерти» с двумя русскими и Джоковичем? Расклады на Итоговый турнир года
В воскресенье 13 ноября в Турине начинается итоговый турнир сезона-2022. В нем, как обычно, примут участие только восемь сильнейших теннисистов планеты.
«Я часто угадываю счет 2:1, и теперь красно-белые победят именно так». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы соперников по столичному дерби в рамках 17-го тура РПЛ (12 ноября, 19:30).
Бой Адесаньи с его «ночным кошмаром» завершится досрочно! Расклад и лучшие ставки на UFC 281
В ночь на 13 ноября в Нью-Йорке пройдет очередной турнир UFC, на котором Исраэль Адесанья будет защищать титул в среднем весе в поединке против Алекса Перейры. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников этого и других боев вечера ММА в «Мэдисон-сквер-гардене».
«Когда еще прерывать черную серию, если не в матче с ЦСКА?!» Вратарь «Спартака» — о своих подвигах в дерби
Голкипер красно-белых Алексей Красиков отразил 43 из 44 бросков армейцев и внес огромный вклад в сенсационную победу своей команды в столичном дерби КХЛ (2:1).
«Ребята подумали, что обыграют «Спартак» без усилий…» Сергей Федоров — о поражении в дерби
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал неожиданный проигрыш своей команды «Спартаку» (1:2) в матче КХЛ.
Встряска сработала! Как «Спартак» после увольнения тренера выиграл дерби у ЦСКА
После увольнения Бориса Миронова с поста главного тренера красно-белые сенсационно взяли верх в гостевом матче КХЛ против армейцев (2:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика