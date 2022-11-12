Дубль Дебринкэта принес «Оттаве» победу над «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде нанесла поражение «Филадельфии Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Алекс Дебринкэт, оба раза реализовавший большинство. Еще по одной шайбе забросили Томас Шабо и Тим Штюцле, поразивший уже пустые ворота в конце матча.

Хозяева ответили точным броском в исполнении Кевина Кейса.

«Сенаторы» набрали 13 очков, но остались на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Летчики» с 16 очками занимают десятое место.

Напомним, ранее стало известно о том, что владельцы «Оттавы» выставили клуб на продажу.