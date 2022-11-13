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Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Монреалем»

Россиянин снова отличился в матче регулярного первенства.
13 ноября 2022 08:48
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде проиграл «Монреаль Канадиенс».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джош Андерсон, Коул Кофилд, Ник Сузуки, Шон Монахан, реализовавший большинство, и Майк Хоффман.

Гости ответили шайбами Джеффа Петри, также воспользовавшегося розыгрышем лишнего, Рикард Ракелль, Евгений Малкин и Брок Макгинн.

«Монреаль» набрал 17 очков и вышел на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвины» с 15 очками остались на 13-м месте.

источник: «Советский спорт»
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