«Ванкувер» проиграл «Торонто», у Подколзина - голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду нанесли поражение «Ванкувер Кэнакс».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Остон Мэттьюз, реализовавший большинство, Пьер Энгвалль и Джорди Бенн.
Гости ответили голами Бо Хорвата с передачи Василия Подколзина и Ти Джея Миллера, также воспользовавшегося розыгрышем лишнего.
Илья Михеев и Андрей Кузьменко результативными действиями не отметились.
«Торонто» набрал 19 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с 11 очками 13-й на Западе.
источник: «Советский спорт»