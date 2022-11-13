Передача Чинахова не помогла «Коламбусу» набрать очков в матче против «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Брок Нельсон. Еще по одной шайбе забросили Скотт Мэйфилд и Зак Паризе.

Гости ответили точными бросками Коула Силлинджера с передачи Егора Чинахова в большинстве, Эмиля Бемстрема и Маркуса Бьорка.

«Островитяне» с 20 очками занимают третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» с девятью очками последний, 16-й.