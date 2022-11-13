Защитник Кирсанов подписал новый контракт с СКА

Руководство СКА продлило контракт с защитником Кириллом Кирсановым. Об это сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Сообщается, что новое соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано до весны 2025 года.
По информации источника, таким образом, представители СКА намерены сохранить российского защитника в своей команде на продолжительный срок.
Напомним, что Кирсанов дебютировал за СКА в КХЛ в сентябре 2020 года в матче с «Сибирью». В текущем сезоне он провел одну игру и не отметился результативными действиями. За всю карьеру в континентальной хоккейной лиге на его счету 60 матчей и восемь результативных передач.