«Салават Юлаев» проиграл «Барысу», упустив возможность возглавить Восточную конференцию

«Салават Юлаев» на своей площадке принимал «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанского клуба.

В составе гостей отличились Егор Петухов и Аркадий Шестаков.

Таким образом, «СЮ» с 40 очками остался на второй позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Барыс» располагается на восьмой строчке, имея в своем активе 28 очков.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в Уфе с «Сочи», а «Барыс» отправится на выезд к «Автомобилисту». Оба противостояния состоятся 15 ноября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» – «Барыс» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Петухов (Грэм), 39:20

0:2 – Шестаков (), 59:54.