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Лучший бомбардир ВХЛ Сидляров стал игроком «Спартака» 

Контракт хоккеиста с красно-белыми рассчитан до конца нынешнего сезона.
13 ноября 2022 16:24
автор: Глеб Шевяков

Нападающий Дмитрий Сидляров подписал двусторонний контракт со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона.

По информации источника, забивной нападающий может помочь красно-белым исправить ситуацию с результативностью и улучшить положение в турнирной таблице КХЛ.

Добавим, что текущий сезон Сидляров провел в фарм-клубе «Спартака» – в воскресенском «Химике». В настоящий момент он лучший бомбардир и снайпер Всероссийской хоккейной лиги. На его счету 28 очков (15+13) после 23 проведенных встреч.

Напомним, что «Спартак» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 29 очков после 30 матчей. 14 ноября подопечные Игоря Гришина отправятся в гости к московскому «Динамо».

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