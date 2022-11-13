Козлов прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от «Барыса» в матче КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (0:2).

Отметим, что в составе казахстанского клуба шайбы забросили нападающие Егор Петухов и Аркадий Шестаков.

«Нестандартный матч, мы создали много моментов, но не получилось их реализовать. Сегодня нам не хватило хладнокровия и реализации в большинстве. Сезон длинный, у команды накапливается усталость, но мы делали все правильно в атаке и защите. Глобальных проблем нет», – цитирует Козлова клубная пресс-служба «Салавата Юлаева».

Добавим, что в настоящий момент команда из Уфы находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 29 играх.

15 ноября «Салават Юлаев» примет на своей домашней арене «Сочи».