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«Авангард» обыграл «Ак Барс», одержав седьмую победу подряд в КХЛ

Встреча прошла в Казани на льду «Татнефть-Арены».
13 ноября 2022 18:48

«Ак Барс» на своей площадке принимал «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу омского клуба.

В составе хозяев отличились Вячеслав Войнов, Кирилл Семенов и Кирилл Адамчук.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Рида Буше, Арсения Грицюка, Владимира Брюквина и Алекса Бродхерста.

Таким образом, «Ак Барс» с 30 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Авангард» одержал седьмую победу кряду и находится на шестой строчке, имея в своем активе 34 очка.

В следующем матче «Ак Барс» в Казани сыграет со СКА, а «Авангард» на домашнем стадионе примет «Сочи». Оба противостояния состоятся 17 ноября.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» – «Авангард» – 3:4 (1:2, 2:0, 0:2)
Голы:
0:1 – Буше (Бродхерст, Найт), 8:46
0:2 – Грицюк (Бродхерст, Найт), 8:05
1:2 – Войнов (Евсеев), 13:16
2:2 – Семенов (Галимов, Лямкин), 28:40
3:2 – Адамчук (Воронков), 37:48
3:3 – Брюквин (Береглазов, Телегин), 46:24
3:4 – Бродхерст (Грицюк), 56:48.

источник: «Советский спорт»
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