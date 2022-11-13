«Авангард» обыграл «Ак Барс», одержав седьмую победу подряд в КХЛ

«Ак Барс» на своей площадке принимал «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу омского клуба.

В составе хозяев отличились Вячеслав Войнов, Кирилл Семенов и Кирилл Адамчук.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Рида Буше, Арсения Грицюка, Владимира Брюквина и Алекса Бродхерста.

Таким образом, «Ак Барс» с 30 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Авангард» одержал седьмую победу кряду и находится на шестой строчке, имея в своем активе 34 очка.

В следующем матче «Ак Барс» в Казани сыграет со СКА, а «Авангард» на домашнем стадионе примет «Сочи». Оба противостояния состоятся 17 ноября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» – «Авангард» – 3:4 (1:2, 2:0, 0:2)

Голы:

0:1 – Буше (Бродхерст, Найт), 8:46

0:2 – Грицюк (Бродхерст, Найт), 8:05

1:2 – Войнов (Евсеев), 13:16

2:2 – Семенов (Галимов, Лямкин), 28:40

3:2 – Адамчук (Воронков), 37:48

3:3 – Брюквин (Береглазов, Телегин), 46:24

3:4 – Бродхерст (Грицюк), 56:48.