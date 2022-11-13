Молодежная сборная России разгромила сверстников из Казахстана на Кубке Будущего

Молодежная сборная России по хоккею на Кубке Будущего победила национальную команду Казахстана аналогичной возрастной категории со счетом 6:1.
В составе российской команды забивали Давид Мамаладзе (3-я минута), Матвей Мичков в большинстве (4), Дмитрий Кателевский (19), Даниил Лазутин (210, Никита Чибриков (39) и Дмитрий Бучельников (55).
У их соперников шайбу в ворота Серея Иванова забросил Артем Авдеенко (12).
Это был первый матч на турнире, который проходит с 13 по 16 ноября в Санкт-Петербурге. Также в нем принимают участие молодежная национальная команда Белоруссии и юниорская сборная России. 14 ноября эти два коллектива сыграют между собой.
источник: «Советский спорт»