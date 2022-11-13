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ЦСКА победил минское «Динамо», забросив шесть шайб во втором периоде

Игра регулярного чемпионата прошла в Москве.
13 ноября 2022 19:25
автор: Максим Скороходов

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское «Динамо» со счетом 8:5.

За белорусский клуб дубль оформил Райан Спунер, забросив шайбу в большинстве (19-я минута) и в равных составах (51), также авторами голов стали Ник Меркли (23), Дмитрий Соколов (44) и Вадим Мороз (60).

У российской команды забивали Сергей Плотников (22), Артем Сергеев (26), Максим Мамин (28), все трое в большинстве, а помимо них дважды Павел Карнаухов (30, 52), Константин Окулов (31), Максим Соркин (39), Михаил Григоренко (57) .

Армейцы, набрав 41 очко, поднялись на второе место Западной конференции, где минчане с 32 очками идут шестыми.

15 ноября ЦСКА примет «Адмирал», а «Динамо» сыграет на выезде против СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - «Динамо» (Минск) - 8:5 (0:1, 6:1, 2:3)

Голы:
0:1 – Спунер (Сапего, Меркли), 18:05 (Бол.)
1:1 – Плотников (Слепышев, Карнаухов), 21:52 (Бол.)
1:2 – Меркли (Душак, Соколов), 22:46
2:2 – Сергеев, 25:50 (Бол.)
3:2 – Мамин (Юртайкин), 27:37 (Бол.)
4:2 – Карнаухов (Плотников), 29:29
5:2 – Окулов (Григоренко), 30:05
6:2 – Соркин (Дуда, Юртайкин), 38:05
6:3 – Соколов, 43:04
6:4 - Спунер (Мороз), 50:07
7:4 - Карнаухов, 51:56
8:4 - Григоренко (Окулов), 56:53
8:5 - Мороз, 59:45

источник: «Советский спорт»
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