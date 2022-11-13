Знарок – о поражении от «Авангарда»: «Ак Барс» допускает много индивидуальных ошибок

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался по поводу поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4).

Отметим, что в составе казанцев шайбами отметились Кирилл Адамчук, Кирилл Семенов и Вячеслав Войнов. Команда из Омска ответила голами Алекса Броадхерста, Владимира Брюквина, Арсения Грицюка и Рида Буше.

«Обидно проигрывать в такой игре, мы неплохо играли, но индивидуальные ошибки привели нас к поражению. Я знаю, что мы можем играть лучше, но для этого нужно избавиться от ненужных ошибок», – приводит слова Знарка пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что в данный момент клуб из Казани занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 29 очков после 29 игр.

17 ноября подопечные Знарка сыграют дома с СКА.