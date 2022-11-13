«Два сильных соперника бились в кровь». Кравец - о победе над «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал комментарий после победы своей команды над «Ак Барсом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень хорошая игра. Два сильных соперника, бились в кровь. На протяжении всего матча агрессия, столкновения. Все очень интенсивно, динамично», - приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» с 30 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Авангард» одержал седьмую победу кряду и находится на шестой строчке, имея в своем активе 34 очка.

В следующем матче «Ак Барс» в Казани сыграет со СКА, а «Авангард» на домашнем стадионе примет «Сочи». Оба противостояния состоятся 17 ноября.