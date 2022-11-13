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Федоров заявил, что ЦСКА сыграл с минским «Динамо» «по-бразильски»

Команды забросили 13 шайб на двоих.
13 ноября 2022 21:27
автор: Александр Шульгин

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«На третий период было задание: сыграть надежно в зоне обороны, но к сожалению, получилось немножко «по-бразильски». Я рад за команду, рад за ребят, сделали большой шажочек вперед в некоторых компонентах, чувствовалась поддержка друг друга и единый кулак, поэтому всех с победой», - приводит слова специалиста пресс-служба армейцев.

Напомним, встреча в Москве завершилась со счетом 8:5 в пользу команды Федорова.

источник: ХК ЦСКА
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