«О чем вы говорите?». Знарок отрицает конфликт с Радуловым

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок опроверг информацию о конфликте с нападающим команды Александром Радуловым.

«После игры с «Торпедо» как будто ругались с Александром Радуловым на скамейке. Что было в том моменте? О чем вы говорите, какие могут быть отношения с игроком. Пусть болельщики не переживают, все нормально», - приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.

Напомним, 13 ноября клуб из столицы Татарстана потерпел очередное поражение, уступив на своей арене омскому «Авангарду» со счетом 3:4.

Ранее Знарок уже отстранял Радулова от работы с основным составом.