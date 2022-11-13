Сафонов прокомментировал поражение от «Авангарда»: Тренеры разберут, подскажут, где были ошибки

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов дал комментарий после поражения своей команды от «Авангарда» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Пропустили невынужденный третий гол, может, просели психологически. Надо будет посмотреть игру. Тренеры разберут, подскажут, где были ошибки», - приводит слова хоккеиста пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» с 30 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Авангард» одержал седьмую победу кряду и находится на шестой строчке, имея в своем активе 34 очка.

В следующем матче «Ак Барс» в Казани сыграет со СКА, а «Авангард» на домашнем стадионе примет «Сочи». Оба противостояния состоятся 17 ноября.