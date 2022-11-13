Дергачев объяснил, что изменилось в «Авангарде» с приходом Кравеца

Нападающий омского «Авангарда» Александр Дергачев раскрыл секрет успехов команды после прихода Михаила Кравеца на пост главного тренера.
«Что изменил Кравец после ухода Дмитрия Рябыкина? В каждом интервью говорят, что стало больше акцента на контроле шайбы. Чуть поменялась тактика. Что-то осталось с предыдущей системы. Совместили две системы. Может, с «Ак Барсом» не так был заметен акцент на контроле – много борьбы, стыков, никто не хочет уступать. А так, стараемся дорожить шайбой», - приводит слова специалиста Metaratings.
Напомним, 13 ноября «Авангард» в Казани обыграл «Ак Барс» со счетом 4:3.
источник: Metaratings.ru