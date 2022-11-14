«Тампа» обыграла «Вашингтон», Сергачев набрал 4 очка, Кучеров забросил шайбу

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – Вашингтон» завершился в пользу хозяев – 6:3.
В их составе дубль оформил российский защитник Михаил Сергачев. Также в его активе два ассиста. Еще одну шайбу в ворота «столичных» забросил нападающий Никита Кучеров. Он же успел отметиться голевой передачей.
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 1 (0+1) очко, а лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин покинул площадку с показателем полезности «-2».
Таким образом, «Вашингтон» уступил во втором матче из последних трех, а «Тампа» прервала серию из двух поражений кряду.
16 ноября команда Овечкина сыграет с «Флоридой», а «Лайтнинг» в тот же день встретятся с «Далласом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» – «Вашингтон» – 6:3 (4:0, 0:1, 2:2)
Голы:
1:0 – 2 Сергачев (Пербикс, Стэмкос)
2:0 – 9 Кучеров (Хэйгл, Сергачев)
3:0 – 12 Пербикс (Сергачев, Киллорн)
4:0 – 17 Сергачев (Кучеров, Стэмкос)
4:1 – 39 Шири (Манта, Кузнецов)
5:1 – 54 Кепке (Марун, Пойнт)
5:2 – 58 Эллер (ван Римсдайк, Юханссон)
6:2 – 58 Пол (Киллорн)
6:3 – 59 Хэтэуэй ()
Вратари: Ан. Василевский 19/22 – Линдгрен 24/25, Кюмпер 5/9.