Буллит Барабанова принес победу «Сан-Хосе» в матче с «Миннесотой»

Хоккеисты «Сан-Хосе» нанесли поражение игрокам «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Судьбу поединка команды разыграли в серии буллитов, где точнее оказались «Шаркс» – 3:2.
Автором решающего броска стал российский форвард Александр Барабанов. Его соотечественник, нападающий «дикарей» Кирилл Капризов, отметился голевой передачей. Также он реализовал свою попытку в серии буллитов.
Таким образом, «Уайлд» прервали серию из двух побед кряду, а «Сан-Хосе» выиграл второй матч подряд.
16 ноября «Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», а «Сан-Хосе» в тот же день встретится с «Вегасом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» – «Сан-Хосе» – 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, по буллитам – 1:2)
Голы:
1:0 – 7 Годро (Зукарелло-Асен, Капризов)
2:0 – 44 Дьюар (Шоу)
2:1 – 54 Лоренц (Беннинг, Влэшик)
2:2 – 56 Штурм (Влэшик, Карлссон)
Вратари: Густавссон 35/37 – Раймер 28/30.