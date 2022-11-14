Буллит Барабанова принес победу «Сан-Хосе» в матче с «Миннесотой»

Хоккеисты «Сан-Хосе» нанесли поражение игрокам «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Судьбу поединка команды разыграли в серии буллитов, где точнее оказались «Шаркс» – 3:2.

Автором решающего броска стал российский форвард Александр Барабанов. Его соотечественник, нападающий «дикарей» Кирилл Капризов, отметился голевой передачей. Также он реализовал свою попытку в серии буллитов.

Таким образом, «Уайлд» прервали серию из двух побед кряду, а «Сан-Хосе» выиграл второй матч подряд.

16 ноября «Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», а «Сан-Хосе» в тот же день встретится с «Вегасом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» – «Сан-Хосе» – 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, по буллитам – 1:2)

Голы:

1:0 – 7 Годро (Зукарелло-Асен, Капризов)

2:0 – 44 Дьюар (Шоу)

2:1 – 54 Лоренц (Беннинг, Влэшик)

2:2 – 56 Штурм (Влэшик, Карлссон)

Вратари: Густавссон 35/37 – Раймер 28/30.