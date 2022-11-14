«Рейнджерс» нанесли поражение «Аризоне», Панарин отдал голевой пас, Шестеркин отразил 31 бросок

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» – «Аризона» завершился в пользу хозяев – 4:1.
Российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин отметился голевой передачей, а его соотечественник и партнер по команде, вратарь Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 32.
Таким образом, «Рейнджерс» выиграли второй матч из последних трех, а «койоты» потерпели второе поражение кряду.
18 ноября команда Жерара Галлана сыграет против «Сиэтла», а подопечные Андре Туриньи в тот же день встретятся с «Вегасом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Аризона» – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы:
1:0 – 36 Гудроу ()
2:0 – 37 Фокс (Панарин, Хитил)
3:0 – 45 Крайдер (Фокс, Зибанежад)
3:1 – 49 Келлер (Бойд, Ричи)
4:1 – 52 Карпентер (Веси, Шнайдер)
Вратари: Шестеркин 31/32 – Ингрэм 23/27.