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Российский защитник «Тампы» Сергачев признан НХЛ первой звездой дня

Четыре очка Михаила привели «Лайтнинг» к победе над «Вашингтоном».
14 ноября 2022 10:49
автор: Максим Скороходов

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что Сергачев оформил дубль и сделал две голевые передачи за «Тампу» в матче с «Вашингтоном» (6:3).

Второй звездой дня стал нападающий «Далласа» Джо Павелски, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Филадельфией» (5:1).

Третьим игроком вечера назван защитник «Бостона» Хампус Линдхольм, чьи три голевые передачи помогли его команде одолеть «Ванкувер» (5:2).

источник: «Советский спорт»
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