Российский защитник «Тампы» Сергачев признан НХЛ первой звездой дня

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба организации.
Напомним, что Сергачев оформил дубль и сделал две голевые передачи за «Тампу» в матче с «Вашингтоном» (6:3).
Второй звездой дня стал нападающий «Далласа» Джо Павелски, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Филадельфией» (5:1).
Третьим игроком вечера назван защитник «Бостона» Хампус Линдхольм, чьи три голевые передачи помогли его команде одолеть «Ванкувер» (5:2).
источник: «Советский спорт»