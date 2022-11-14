Евгений Кузнецов заявил, что не приезжал летом в Россию, чтобы дети лучше изучили английский

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, почему не провел летний отпуск в России.

«Хотел, чтобы дети английский подучили. Да и вообще здесь намного комфортнее готовиться к новому сезону. Потому что в Челябинск приезжаешь — туда, сюда сходи. Вот и лето пролетает.

Когда уже было собрались полететь домой, оказалось, что ребенку паспорт продлить нужно. Просроченный. Это еще два месяца заняло», - сказал российский хоккеист в эфире YouTube-канала «Скользкий лед».

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В текущем сезоне форвард забросил две шайбы и сделал 11 голевых передач в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Сами «Кэпиталз» выступают неудачно, с 16 очками после 17 игр занимая шестое место в Столичном дивизионе.