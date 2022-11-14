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«Амур» одержал третью победы подряд, переиграв «Трактор»

Матч регулярного чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске.
14 ноября 2022 14:25
автор: Максим Скороходов

«Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Трактор» со счетом 2:0.

В составе команды Вадима Епанчинцева забивали Ян Дрозг (3-я минута), Артур Гиздатуллин (27).

Таким образом, «Амур» набрал 26 очков и приблизился на расстояние одного очка к «Трактору», клубы занимают соответственно девятое и десятое места в Восточной конференции.

16 ноября команды вновь сыграют друг с другом также в Хабаровске.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) - «Трактор» (Челябинск) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы:
1:0 – Дрозг (Педан), 2:09
2:0 – Гиздатуллин (Ли, Педан), 26:49

источник: «Советский спорт»
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