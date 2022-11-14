«Амур» одержал третью победы подряд, переиграв «Трактор»

«Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Трактор» со счетом 2:0.

В составе команды Вадима Епанчинцева забивали Ян Дрозг (3-я минута), Артур Гиздатуллин (27).

Таким образом, «Амур» набрал 26 очков и приблизился на расстояние одного очка к «Трактору», клубы занимают соответственно девятое и десятое места в Восточной конференции.

16 ноября команды вновь сыграют друг с другом также в Хабаровске.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) - «Трактор» (Челябинск) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы:

1:0 – Дрозг (Педан), 2:09

2:0 – Гиздатуллин (Ли, Педан), 26:49