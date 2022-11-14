Челябинский «Трактор» расторг контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Алексеем Потаповым, сообщает Telegram-канал команды.

По данным источника, соглашение с 33-летним нападающим было прекращено по обоюдному согласию сторон.

В текущем чемпионате Потапов провел за «черно-белых» семь матчей и результативными действиями не отметился. В минувшем сезоне в составе «Трактора» Потапов стал бронзовым призером чемпионата КХЛ.

Потапов дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2017/18) и «Авангарда» (2020/21).

В нынешнем сезоне «Трактор» с 27 очками занимает девятое место и находится вне зоны плей-офф в Восточной конференции.