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«Трактор» расторг контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Действие соглашения с Алексеем Потаповым было прекращено по обоюдному согласию сторон.
14 ноября 2022 16:39
автор: Александр Евграфов

Челябинский «Трактор» расторг контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Алексеем Потаповым, сообщает Telegram-канал команды.

По данным источника, соглашение с 33-летним нападающим было прекращено по обоюдному согласию сторон.

В текущем чемпионате Потапов провел за «черно-белых» семь матчей и результативными действиями не отметился. В минувшем сезоне в составе «Трактора» Потапов стал бронзовым призером чемпионата КХЛ.

Потапов дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2017/18) и «Авангарда» (2020/21).

В нынешнем сезоне «Трактор» с 27 очками занимает девятое место и находится вне зоны плей-офф в Восточной конференции.

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Действие соглашения с Алексеем Потаповым было прекращено по обоюдному согласию сторон.
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