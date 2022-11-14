КХЛ объявила главных тренеров команд на Матч звезд КХЛ-2022

Континентальная хоккейная лига назвала тренеров, которые возглавят команды четырех дивизионов, встречающихся в Матче всех звезд КХЛ-2022.
Команду дивизион Боброва возглавит Роман Ротенберг (СКА), дивизиона Тарасова Сергей Федоров (ЦСКА). Сборная дивизиона Чернышева выйдет на матч под руководством Виктора Козлова («Салават Юлаев»), а дивизиона Харламова Ильи Воробьева («Металлург»).
В матче звезд сыграют четыре команды, в составе которых будут по 11 человек (2 вратаря и 9 полевых игроков), включая четырех лучших игроков Кубка Вызова МХЛ.
Звездный уикэнд КХЛ состоится в Челябинске 10 и 11 декабря.
источник: «Советский спорт»