Дубль Гончарука помог «Торпедо» обыграть «Куньлунь» в гостевом матче КХЛ

Хоккеисты «Торпедо» в гостях нанесли разгромное поражение «Куньлуню» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе гостей дублем отметился Сергей Гончарук (17-я минута и 50-я), по голу забили Марк Марин (36), Алексей Кручинин (39) и Владислав Фирстов (40).
Таким образом, «Торпедо» сохранил четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков. «Куньлунь» остался десятым, имея в своем активе 25 очков.
В следующей игре клуб из Нижнего Новгорода сыграет с «Витязем» в Балашихе (16 ноября). Пекинская команда отправится в гости к «Локомотиву» в Ярославль (17 ноября).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Голы:
0:1 – Гончарук, 16:31
0:2 – Марин (Мишарин, Ян), 35:07
0:3 – Кручинин (Коваленко, Марин), 38:52
0:4 – Фирстов (Ларионов), 39:03
0:5 – Гончарук (Ларионов, Коваленко), 49:12 (бол.)
Вратари: Смит – Гуска