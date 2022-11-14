World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Гончарука помог «Торпедо» обыграть «Куньлунь» в гостевом матче КХЛ

Нижегородская команда забросила три безответных шайбы во втором периоде.
14 ноября 2022 21:23
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Торпедо» в гостях нанесли разгромное поражение «Куньлуню» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе гостей дублем отметился Сергей Гончарук (17-я минута и 50-я), по голу забили Марк Марин (36), Алексей Кручинин (39) и Владислав Фирстов (40).

Таким образом, «Торпедо» сохранил четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков. «Куньлунь» остался десятым, имея в своем активе 25 очков.

В следующей игре клуб из Нижнего Новгорода сыграет с «Витязем» в Балашихе (16 ноября). Пекинская команда отправится в гости к «Локомотиву» в Ярославль (17 ноября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы:

0:1 – Гончарук, 16:31

0:2 – Марин (Мишарин, Ян), 35:07

0:3 – Кручинин (Коваленко, Марин), 38:52

0:4 – Фирстов (Ларионов), 39:03

0:5 – Гончарук (Ларионов, Коваленко), 49:12 (бол.)

Вратари: Смит – Гуска

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Спартак» оказался сильнее «Динамо» в московском дерби
Столичные команды обменялись двумя шайбами в первом и втором периодах. 
14.11.2022 22:19
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Хет-трик Порядина помог «Нефтехимику» победить «Витязь»
Хоккеисты из Нижнекамска четырежды отыгрывались по ходу матча и забросили победную шайбу за 13 секунд до финальной сирены.
14.11.2022 21:29
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дубль Гончарука помог «Торпедо» обыграть «Куньлунь» в гостевом матче КХЛ
Нижегородская команда забросила три безответных шайбы во втором периоде.
14.11.2022 21:23
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
КХЛ объявила главных тренеров команд на Матч звезд КХЛ-2022
Лига назвала четырех тренеров, которые возглавят команды дивизионов.
14.11.2022 16:50
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Трактор» расторг контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина
Действие соглашения с Алексеем Потаповым было прекращено по обоюдному согласию сторон.
14.11.2022 16:39
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Генеральный менеджер «Авангарда» Волков покинул команду
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
14.11.2022 16:27
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Михаил Мальцев: Не пропускаем — уже хорошо
Воспитанник петербуржского СКА Михаил Мальцев рассказал корреспонденту Sport24 как не замерзать на скамейке и приносить пользу команде.
14.11.2022 15:31
Хоккей
«Амур» одержал третью победы подряд, переиграв «Трактор»
Матч регулярного чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске.
14.11.2022 14:25
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Евгений Кузнецов заявил, что не приезжал летом в Россию, чтобы дети лучше изучили английский
Нападающий выступает за «Вашингтон».
14.11.2022 13:18
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Российский защитник «Тампы» Сергачев признан НХЛ первой звездой дня
Четыре очка Михаила привели «Лайтнинг» к победе над «Вашингтоном».
14.11.2022 10:49
Хоккей
автор: Максим Скороходов
От Погба и Канте до Ройса и Вернера: звезды, которые не сыграют на ЧМ-2022 из-за травм
«Плеймейкер» в преддверии чемпионата мира в Катаре пробежался по списку футболистов, которые не помогут своим национальным командам по состоянию здоровья.
«Ростовский рай» для Роналду и другие футбольные мемы
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Ну что, доигрались в молчанку? WADA требует для Валиевой 4 года, что будет означать конец ее карьеры
Всемирное антидопинговое агентство, передавшее дело Камилы Валиевой в спортивный арбитражный суд CAS, настаивает на максимальном сроке дисквалификации для российской фигуристки.
Карпин рассказал об Азии и Дзюбе и ответил на критику Родниной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеских матчей с Узбекистаном и Таджикистаном рассказал о возможном переходе в азиатскую конфедерацию, новом контракте с РФС и предназначении наших футбольных клубов.
«Могу сказать Карпину, что он тощий». Андрей Мостовой — об атмосфере в сборной перед Узбекистаном и Таджикистаном
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой перед товарищескими матчами с Таджикистаном и Узбекистаном (17 и 20 ноября) рассказал о ритуалах для новичков национальной команды, флешмобе Сычевого и шутках Карпина.
«Готов исполнить «Знаешь ли ты» после первого матча». Спартаковец Литвинов — о вызове в сборную России
Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о начале подготовки к контрольным матчам против Узбекистана и Таджикистана.
«Они сделали из меня паршивую овцу!» Как Роналду объявил войну «МЮ»
Криштиану Роналду взорвал информационную бомбу в интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану. Полная версия беседы пока не опубликована, но и анонсов хватило для грандиозного скандала.
«Галактионов не должен совмещать работу в клубе и молодежной сборной». Сергей Гуренко — о новом тренере «Локомотива»
Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера столичного клуба.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 14.11.2022: на кону 2 850 000 рублей!
14 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Период имени Кучерова и Сергачева! Как русские звезды «Тампы» уничтожили команду Овечкина (видео)
Михаил Сергачев (4 очка) и Никита Кучеров (2) обеспечили «молниям» уверенную победу над «столичными» в матче чемпионата НХЛ (6:3).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика