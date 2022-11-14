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Хет-трик Порядина помог «Нефтехимику» победить «Витязь»

Хоккеисты из Нижнекамска четырежды отыгрывались по ходу матча и забросили победную шайбу за 13 секунд до финальной сирены.
14 ноября 2022 21:29
автор: Александр Евграфов

Нижнекамский «Нефтехимик» победил подмосковный «Витязь» в гостевой встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Балашихе завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, которые по ходу матча четырежды отыгрывались.

В составе победителей хет-триком отличился Павел Порядин (27, 50 и 60 минута). Его третья шайба оказалась победной для «Нефтехимика». Шайбы также забросили Илья Федотов (16), Егор Попов (33).

«Нефтехимик» впервые с 17 ноября 2017 года победил «Витязь» в гостях.

У хозяев льда хет-трик на счету Кирилла Рассказова (3, 17 и 30 минута), еще один гол на свой счет записал Алексей Волгин (41). А Владислав Кара ассистировал во всех четырех заброшенных шайбах «Витязя».

У «Витязя» 32 очка и команда занимает седьмое место на Западе, а «Нефтехимик» с 25 очками замыкает турнирную таблицу на Востоке.

В следующем матче 16 ноября «Витязь» примет нижегородское «Торпедо», а 19 ноября «Нефтехимик» примет СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Голы:

1:0 – Рассказов (Кара, Сараев), 02:55

1:1 – Федотов (Лещенко, Галимов), 15:26

2:1 – Рассказов (Кара), 16:38

2:2 – Порядин (Митякин, Березин), 26:43

3:2 – Рассказов (Абросимов, Кара), 29:19

3:3 – Попов (Шинкарук, Березин), 32:36

4:3 – Волгин (Кара, Попов), 40:41 (бол.)

4:4 – Порядин (Камара, Гончаров), 49:30 (бол.)

4:5 - Порядин (Хохлов, Камара), 59:47

Вратари: Дорожко - Кислицын

источник: «Советский спорт»
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Хет-трик Порядина помог «Нефтехимику» победить «Витязь»
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