«Спартак» оказался сильнее «Динамо» в московском дерби

«Спартак» победил «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Московское дерби завершилось со счетом 3:2 в пользу красно-белых.
Основное время встречи закончилось ничейным результатом (2:2). Гости открыли счет стараниями Филипа Вароне (2-я минута), а затем удвоили преимущество голом Джозефа Кина (18-я). Во втором периоде бело-голубые смогли отыграться благодаря шайбам Андрея Миронова (24-я) и Эрика О'Делла (39-я).
В серии буллитов сильнее оказались гости. Победный бросок нанес Роман Старченко.
Таким образом, подопечные Игоря Гришина набрали 31 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Алексея Кудашова находится на пятой строчке, имея в своем активе 37 очков.
Добавим, что 16 ноября «Спартак» примет на своей арене «Северсталь». 17 ноября «Динамо» сыграет с «Адмиралом» в Москве.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Вароне (Кин), 01:48 (бол.)
0:2 – Кин (Локтионов, Хохлачев), 17:44 (бол.)
1:2 – Миронов (О'Делл , Уил), 23:39 (бол.)
2:2 – О'Делл (Рашевский, Малышев), 38:18
2:3 – Старченко, 65:00 (буллит)
Вратари: Рыбар – Коновалов