Гол Свечникова и 27 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» одержать «сухую» победу над «Чикаго»

«Каролина» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Чикаго» со счетом 3:0.
В составе «ураганов» забивали Джордан Мартинук (10-я минута), Джордан Стаал (17) и Андрей Свечников (35).
Российский голкипер «Королины» Петр Кочетков оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив 27 бросков.
Таким образом, «Харрикейнз» набрали 21 очко и поднялись на третье место Столичного дивизиона. «Индейцы», имея 15 очков, идут пятыми в Центральном дивизионе.
«Чикаго» 17 ноября примет «Сент-Луис», а «Королина» на следующий день сыграет дома с «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго Блэкхокс» - «Каролина Харрикейнз» - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Голы:
0:1 – Мартинук (Стаал, Бернс), 9:45
0:2 – Стаал (Мартинук, Бернс), 16:49
0:3 – Свечников (Фаст), 34:07
Вратари: Мразек 29/32 – Кочетков 27/27.